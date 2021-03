Feuer im Kreuz Wichtrach – Der Tote war ein Mieter auf Zeit Der Kreuz-Saal ist Geschichte, die alten, von Arbeitern gemieteten Zimmer im Nebengebäude sind es auch. Nach dem Brand vom Sonntag bleiben viele Fragen offen. Stephan Künzi

Die Zufahrt bleibt gesperrt: Vom Nebengebäude des Restaurants Kreuz bleibt nur noch eine Brandruine übrig, die einsturzgefährdet ist. Foto: Nicole Philipp

Der Brand im Nebengebäude des Restaurants Kreuz in Wichtrach mag viele an ein Feuer erinnern, das im Sommer 2018 im nahen Zäziwil wütete. Dort ging damals das legendäre Rössli in Flammen auf. Der einst weitherum bekannte Gasthof hatte einen beispiellosen Niedergang hinter sich. Zuletzt diente er noch als günstige Unterkunft für Arbeiter, die für eine befristete Dauer in der Gegend waren. Küche und Gaststube waren zu.

Ähnlich verhält es sich nun beim Kreuz in Wichtrach. Zwar ist hier bis zum Brandausbruch vom Sonntagvormittag unentwegt gewirtet worden, am Schluss Corona-bedingt mit einem Take-away-Angebot. In den sanierungsbedürftigen Hotel- und Angestelltenzimmern des Haupt- wie des Nebengebäudes dagegen wohnten die Mieter ebenfalls auf Zeit. Es war eine bunte Gesellschaft aus Leuten verschiedenster Nationalitäten.