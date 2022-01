Unfalldrama in Nordschweden – Tod von sechs Schweizern: Lastwagen war illegal unterwegs

Unfalldrama in Nordschweden – Der Tod der sechs Schweizer war wohl vermeidbar Der Laster, mit dem sieben junge Schweizer vor drei Jahren zusammengestossen sind, war illegal auf der Unfallstrasse unterwegs. Zu diesem Schluss kommt ein schwedisches Gericht. Claudius Jezella

Die Betroffenheit über den Tod der sechs jungen Schweizer war gross. Hier ein Bild von der Trauerfeier in der Sporthalle Widi in Frutigen. Foto: Bruno Petroni

Der Unfall erschütterte ein ganzes Dorf. Am 12. Januar 2019 starben sechs junge Schweizer bei einem Autounfall im Norden Schwedens, während in ihrer Heimat gerade ausgelassen rund um den Skiweltcup gefeiert wurde. Fünf der Opfer sowie der einzige Überlebende des Unfalls stammten aus Adelboden, einer aus dem Aargau. Sie hatten gemeinsam ihre Ferien in der Region verbracht.

Auf einer vereisten Landstrasse südöstlich von Kiruna kollidierte ihr Kleinbus nachts mit einem entgegenkommenden Lastwagen, dessen Fahrer den Zusammenstoss überlebte. Die Umstände, die zu dem tragischen Unfall führten, blieben unklar.