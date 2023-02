Herber Rückschlag für Langnau – Der Tigers-Topskorer fällt für den Rest der Saison aus Marc Michaelis muss sich wegen eines Blutgerinnsels operieren lassen und kann deshalb nicht mehr für die SCL Tigers spielen. Der Club hat bereits einen Ersatz für ihn gefunden. Marco Oppliger UPDATE FOLGT

Marc Michaelis steht den SCL Tigers in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Marc Michaelis klagte vermehrt über Schmerzen und Unwohlsein am rechten Arm. Nun haben genauere Untersuchungen gezeigt, dass die Ursache der Schwellung des rechten Arms ein Blutgerinnsel in der Schlüsselbeinvene ist. Diese sogenannte Thrombose kann schwerwiegende Folgen haben. Deshalb muss sich Michaelis nun das Gerinnsel operativ entfernen lassen und anschliessend mit Blutverdünnern behandelt werden. Damit ist klar, dass er für den Rest der Saison ausfällt. Für die SCL Tigers ist das besonders bitter, müssen sie nun doch im Kampf um einen Platz im Pre-Playoff respektive den vorzeitigen Ligaerhalt ohne ihren Topskorer auskommen.

Deshalb hat Langnau am letzten Tag der Transferphase nochmals reagiert. Es leiht den Schweden Axel Holmström vom finnischen Team Vaasan Sport bis Saisonende aus. Der 26-jährige Center hat in der laufenden Meisterschaft in 49 Spielen 40 Punkte erreicht (13 Tore / 27 Assists) und liegt damit unter den zehn besten Punktesammler der finnischen Liga. Axel Holmström wird bereits heute zu den Emmentalern stossen und am Freitag gegen den EV Zug auflaufen.

