Pflegerin stirbt im Zoo Zürich – «Der Tiger folgte seinem Instinkt» Der tödliche Angriff im Zoo Zürich wirft Fragen zu den Gründen auf. Experten äussern sich dazu, warum das Tigerweibchen ihre Pflegerin zu Tode gebissen haben könnte.

Amurtigerin Irina kam im vergangenen September aus Dänemark nach Zürich. Foto: Zoo Zürich

Am frühen Samstagnachmittag griff im Zoo Zürich Tigerweibchen Irina eine Pflegerin an. Für die 55-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch vor Ort. Warum sich Pflegerin und Tigerin zur gleichen Zeit im Gehege aufhielten, ist noch nicht geklärt. Denn eigentlich werden Tiger ohne direkten menschlichen Kontakt gepflegt, was bedeutet, dass sich Tier und Mensch nie zur gleichen Zeit im gleichen Raum aufhalten dürfen. Unklar ist auch noch, warum die Amurtigerin den Angriff startete.

Samuel Furrer, Leiter der Fachstelle Wildtiere beim Schweizer Tierschutz, stellt in der «NZZ am Sonntag» klar, dass der Angriff nichts mit einer falschen Haltung zu tun habe. Der Zoo, für den Furrer einmal gearbeitet habe, werde regelmässig begutachtet. Furrer glaubt vielmehr: «Der Tiger folgte seinem Instinkt.» Da sich ein anderes Lebewesen in Irinas Revier befunden habe, sei der Angriff als normale Reaktion zu verstehen. «Man kann dem Tiger keinen Vorwurf machen», so der Experte weiter.

Auch Angstreaktion möglich

Als der Angriff des Tigerweibchens auf die Pflegerin in der internen Notfallstelle einging, machte sich eine Gruppe Tierpfleger auf den Weg zur Anlage. Ihr gelang es, Tiger Irina mit Rufen vom Opfer weg- und in den Stall zu locken. Für den deutschen Tierverhaltensforscher Immanuel Birmelin deutet dies darauf hin, dass der Angriff eine Angstreaktion war, wie er in der Zeitung betont. Ansonsten hätte der Tiger nicht so leicht von der Pflegerin losgelassen.

Was mit Tigerin Irina passiert, ist noch nicht klar. Furrer könne sich vorstellen, dass das Tier in einen anderen Zoo gebracht werde. Eine Einschläferung müsse nicht sein, wie der Experte noch im «SonntagsBlick» betont. Der Zoo Zürich bleibt am Sonntag aus Pietätsgründen geschlossen.

( red )