Abo Vor der Barrage-Entscheidung «Kann nicht sagen, ob die Existenz des Vereins gefährdet wäre»

Nach dem 0:2 im Hinspiel ist der FC Thun so nahe am Abstieg wie nie in den letzten zehn Jahren. Präsident Markus Lüthi hofft auf die Wende in letzter Sekunde.