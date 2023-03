Ausstellung in Sigriswil – Der Thunersee als Inspirationsquelle 13 Künstlerinnen und Künstler zeigen im «Paradiesli» die schöpferische Vielfalt, die das vorgegebene Thema «See-Stücke» hervorgebracht hat. Debora Stulz

Einige der See-Stücke, die man bis am 21. Mai im «Paradiesli» in Sigriswil anschauen kann. Foto: Debora Stulz

Samstagnachmittag, die Sonne schickte ihre Strahlen durch das Gewölk über dem Thunersee direkt in die Ausstellungsräume im Haus «Paradiesli» in Sigriswil. Gerade so, als hätte sie den Passanten sagen wollen, kommt her und schaut euch an, welche Vielfalt künstlerisches Schaffen hervorbringen kann.