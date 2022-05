Region Thun – Der Thuner Amtsanzeiger wird ausgeschrieben Der offizielle Anzeiger im Verwaltungskreis Thun soll auch künftig als Printausgabe erscheinen. Weil der Verlagsvertrag ausläuft, steht eine Neuvergabe an. Stefan Kammermann

Michel Weber, Präsident des Gemeindeverbandes Anzeiger Verwaltungskreis Thun, führte durch die Abgeordnetenversammlung. Foto: Stefan Kammermann

«Eine Umfrage hat gezeigt, dass die Gemeinden die heutige Publikationsform des Anzeigers schätzen», hielt Michel Weber, Präsident des Gemeindeverbandes Anzeiger Verwaltungskreis Thun, am Montagabend fest. An der Abgeordnetenversammlung in Thun sprach er damit die anstehende Submission für den amtlichen Anzeiger an. Am 31. Dezember 2024 endet der Verlagsvertrag zwischen dem Gemeindeverband Anzeiger und der Verlagsgemeinschaft Schaer Thun AG und Vetter Druck AG. Es gilt, die Herausgabe des offiziellen Anzeigers im Verwaltungskreis Thun auf diesen Zeitpunkt neu auszuschreiben.