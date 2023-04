2:1-Sieg auswärts gegen Wil – Der Thun-Zug rollt weiter nach oben Es ist der dritte Sieg in Serie: Thun schlägt mit Wil das heimstärkste Team der Challenge League. Nur noch ein Punkt trennt die Oberländer vom Barrageplatz. Nathalie Günter

Er schiesst den FC Thun zum dritten Sieg in Serie: Leonardo Bertone (Archivbild). Foto: Pascal Muller (freshfocus)

Mauro Lustrinelli wird laut an der Seitenlinie. Es läuft die 95. Spielminute. Thuns Trainer dauert die Partie offensichtlich zu lange, er könnte gut und gerne auf den letzten Freistoss verzichten. In dieser Partie ist richtig Feuer drin: Als Schiedsrichter David Schärli nach 97 Minuten endlich abpfeift, geht es erst richtig los. Thuns Gabriel Barès und Wil-Captain Philipp Muntwiler sehen Gelb, Funktionäre und Spieler liefern sich minutenlang ein Gerangel, diskutieren.

Schon vor dem Spiel ist klar: Wil gegen Thun, das ist für beide Teams eine wegweisende Partie, der Druck steigt. Auf der einen Seite die formstarken Oberländer, die in den letzten acht Runden die meisten Treffer (19) der Challenge League erzielten. Auf der anderen Seite die Ostschweizer, ehemals Leader und seit fünf Spielen ohne Sieg – aber immer noch die heimstärkste Mannschaft der Liga. Gewinnt Thun auswärts im Bergholz, liegt es nur noch einen Punkt hinter dem drittplatzierten Wil.

Schwächephase vor der Pause

Das angesprochene Feuer ist nicht nur in den Schlussminuten zu spüren. Von Beginn weg treten die Thuner äusserst angriffig, ja kämpferisch auf. Und es ist wenig verwunderlich, wer bereits nach sechs Minuten einnetzt: Gabriel Kyeremateng erzielt seinen Saisontreffer Nummer 14. Wie beim 3:1-Auswärtssieg gegen Lausanne-Sport trifft er wieder früh. Diesmal profitiert er von einem Abpraller nach einem gelungenen Schuss von Daniel Dos Santos. Wil-Goalie Noam Baumann kann den Ball nur nach vorne wegfausten, Kyeremateng steht goldrichtig.

«Wir kämpfen zusammen, laufen viel und arbeiten gut gegen den Ball zurück.» Gabriel Kyeremateng, Stürmer FC Thun

Danach pochen die Gäste auf den zweiten Treffer. «Wir kämpfen zusammen, laufen viel und arbeiten gut gegen den Ball zurück», erklärte Kyeremateng kürzlich gegenüber dieser Zeitung den Erfolg des Thuner Spiels. Genauso treten er und seine Teamkollegen auch in Wil auf. Bis zur dreissigsten Minute gelingt dem Heimteam kaum etwas. Auch weil Captain Marco Bürki in Abwesenheit von Abwehrchef Nicola Sutter (krank) und Jan Bamert (wieder verletzt) kompromisslos vorausgeht und seine jüngeren Mitspieler, in der Innenverteidigung kommt Justin Roth zum Zug, mitreisst.

Den Ball vor Augen: Thun-Stürmer Gabriel Kyeremateng gelingt gegen Wil der vierzehnte persönliche Saisontreffer (Archivbild). Foto: Urs Lindt (freshfocus)

Das 1:1, es fällt aus dem Nichts. Kastrijot Ndau tritt einen Freistoss von rechts, findet den Kopf von Nikolas Muci – Aufsetzer, Tor. Der Ausgleich (33.) bringt die Gäste aus dem Konzept, für ein paar Minuten agieren sie unkonzentriert in dieser von vielen Fouls geprägten Partie.

Matic glänzt im Thuner Tor

Die ersten Minuten nach der Pause gehören Wil, das auf die wieder genesenen Teamstützen Genís Montolio und Captain Muntwiler zählen kann. Zu drei Chancen kommt das Team von Brunello Iacopetta, der Torerfolg stellt sich aber nicht ein. Die Thuner fangen sich schnell und starten ihre nächste Druckphase mit einem Weitschuss-Feuerwerk. Erst Valmir Matoshi, dann Dos Santos und auch Captain Bürki – sie alle kommen zu einer Chance aus der zweiten Reihe. Meldet sich etwa die Ineffizienz aus der Vorrunde zurück?

Musste in der Innenverteidigung wiederum umstellen: Thun-Trainer Mauro Lustrinelli (Archivbild). Foto: Urs Lindt (freshfocus)

Nein, denn im Vergleich zum Herbst agieren die Berner Oberländer viel präziser. In der 58. Minute netzt Leonardo Bertone mit einem herrlichen Weitschuss von links zum 2:1 ein. Was zuerst nach einem Pass auf Dimitri Oberlins Kopf aussieht, entpuppt sich als Torschuss. Das dachte wohl auch Wil-Goalie Baumann, der nicht rankommt.

Feuer? Einer bleibt zum Glück in der schwierigen Schlussphase ruhig und sicher: Mateo Matic.

Feuer? Einer bleibt zum Glück in der schwierigen Schlussphase ruhig und sicher: Mateo Matic. Ihm haben es die Thuner zu verdanken, dass Wil in dieser Partie kein Treffer aus dem Spiel heraus gelingt. Für die letzte Viertelstunde bringt Thun-Trainer Lustrinelli Verteidiger Erik Wyssen für Stürmer Oberlin. Wil wirft alles nach vorne und scheitert immer wieder am Thuner Schlussmann Matic. So auch bei der letzten Aktion in der 95. Minute: Wils Tim Staubli tritt den frontalen Freistoss aus knapp 20 Meter präzise in die linke Ecke, Matic boxt ihn raus. Ende!

Mateo Matic (M.) sichert den Thunern drei Punkte. In der Schlussphase glänzt er mit mehreren Paraden (Archivbild). Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Jedes Spiel ein Endspiel

Die erste Runde im letzten Saisonviertel läuft ganz nach dem Gusto der Thuner: Von den vier vor ihnen platzierten Teams gewinnt einzig Yverdon – Lausanne-Sport, Stade-Lausanne-Ouchy und eben Wil legen eine Nullerrunde hin. Thun zieht damit an Stade-Lausanne-Ouchy vorbei und liegt jetzt auf Platz vier. Ein Punkt fehlt auf den Barrageplatz, zwei Punkte auf den zweiten, direkt zum Aufstieg berechtigten Tabellenrang.

Können die Thuner die neu gewonnene Souveränität und das Feuer mit in die letzten acht Partien nehmen, dürfte die Kurve weiter nach oben Richtung Super League zeigen.

Nathalie Günter betreut für Sport-Extra das Thema FC Thun und tickert gelegentlich. Weiter war sie knapp sechs Jahre Tagesleiterin und Redaktorin beim Berner Oberländer. Sie kümmerte sich um Online-Produktionen, Serien oder Newsletter, betreute das Gebiet Oberhasli sowie das Thema Greenfield Festival. Mehr Infos @nathalieguenter

