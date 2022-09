Thun statt Montpellier – Der Taktgeber Gabriel Barès ist erst seit einem Monat in Thun, aus dem Ensemble von Trainer Mauro Lustrinelli aber bereits nicht mehr wegzudenken. Am Freitag trifft der Mittelfeldspieler auf seinen Jugendclub Lausanne-Sport. Simon Scheidegger

Gabriel Barès hat sich in der Thuner Stockhorn-Arena gut eingelebt. Foto: Beat Mathys

Wer Gabriel Barès im Trikot des FC Thun über den Platz rennen sieht, könnte meinen, er wäre schon immer da gewesen. Die Laufwege sind intus, der Ball ist viel in seinen Füssen, und ist ein Teamkollege einmal aus seiner Position gerückt, greift er korrigierend ein. Dass der 22-Jährige erst seit einem Monat in der Stockhorn-Arena seine Schuhe schnürt, verblüfft gemessen am Einfluss, den der junge Romand aufs Spiel der Berner Oberländer nimmt. Doch Barès begab sich mit seinem Wechsel zum FCT nicht in vollkommenes Neuland, was primär auf eine Person zurückzuführen ist: Mauro Lustrinelli.



Der Thuner Trainer kennt Barès gut. Schon als dieser 2019 bei seinem Stammclub Lausanne-Sport in der Challenge League erste Schritte im Profifussball machte und mit den Waadtländern schliesslich in die Super League aufstieg, sass Lustrinelli einige Male auf der Tribüne und machte sich eifrig Notizen zu Barès. Und bald darauf holte er ihn in sein Team, berief ihn in die U-21-Nationalmannschaft, bei der Barès mithalf, die Qualifikation für die Europameisterschaft 2023 in Georgien und Rumänien sicherzustellen.