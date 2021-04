Aus Sicherheitsgründen – Der Tagesschulpavillon in Utzenstorf wird geräumt Die Schäden am Tagesschulpavillon sind zu gravierend. Das Risiko, die Kinder dort weiterhin zu betreuen, ist zu gross. Es musste eine kurzfristige Alternative her. Regina Schneeberger

Die Schülerinnen und Schüler werden künftig in der Mehrzweckhalle betreut. Symbolfoto: Getty Images

Nach den Frühlingsferien wird einiges neu für die Kinder der Tagesschule Utzenstorf. Sie werden vor und nach der Schule nicht mehr wie gewohnt im Pavillon verweilen. Stattdessen werden sie provisorisch auf der Tribüne der Mehrzweckhalle und in weiteren Räumen betreut.

Der Grund: Der Tagesschulpavillon wird aus Sicherheitsgründen ausser Betrieb genommen, wie es in einer Medienmitteilung der Gemeinde heisst. Das Gebäude sei in die Jahre gekommen, so der zuständige Gemeinderat René Fischer (BDP). Das Dach sei schon mehrfach geflickt worden und doch habe es immer wieder geronnen. Das Holz habe sich mit Wasser vollgesogen, was auch zu statischen Problemen geführt habe. Verschiedene Fachpersonen hätten den Bau inspiziert. «Es wollte niemand mehr unterschreiben, dass wir den Pavillon ohne Bedenken weitere Monate nutzen können.»