Kolumne Philipp Loser - Der Tag, der die Schweizer Politik erschütterte

Gerhard Pfister mag bis heute keine lauten Geräusche im Nationalratssaal. Wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht, wenn es irgendwo knallt, dann läuft er lieber raus.

Der Parteipräsident von Die Mitte, ehemals CVP, sass am 27. September 2001 im Kantonsratssaal von Zug, als ein Mann in einer selbst genähten Polizeiweste das Gebäude betrat. Er hatte ein Sturmgewehr dabei, eine Pump-Action, eine Pistole und einen Sprengsatz und eröffnete sofort das Feuer. 14 Menschen tötete der Attentäter an jenem Vormittag vor zwanzig Jahren, bevor er sich selbst erschoss.