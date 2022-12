30 Jahre Rot-Grün-Mitte – Der Tag, an dem Bern links wurde – und GC in den Abgrund stiess Der 6. Dezember 1992 prägte Bern und die Schweiz nachhaltig. Und auch bei YB-Fans hat sich das Datum für immer eingebrannt. Christoph Hämmann

Die frisch gewählte Stadtregierung am 6. Dezember 1992 (v.l.): Kurt Wasserfallen (FDP), Theres Giger (FDP), Therese Frösch (GB), Joy Matter (GFL), Alfred Neukomm (SP), Josef Bossart (CVP) und Klaus Baumgartner (SP). Foto: Archiv

1988 gewannen die Bürgerlichen die Wahlen in der Stadt Bern klar. Die Jugendbewegung der Achtziger hatte zwar auch in der behäbigen Bundesstadt das Bürgertum herausgefordert und so manchen Konflikt losgetreten. Eine Mehrheit der Stadtbevölkerung setzte der Unruhe aber noch einmal das Bewährte entgegen. «Itz wird dürezoge!», sagte SVP-Gemeinderat Marc-Roland Peter nach dem Wahlsieg.