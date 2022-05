Swissgrid Infos einblenden

Swissgrid ist die nationale Netzgesellschaft und verantwortet als Eigentümerin den sicheren und diskriminierungsfreien Betrieb sowie den umweltverträglichen und effizienten Unterhalt, die Erneuerung und den Ausbau des Schweizer Höchstspannungsnetzes. «Wir sind zuständig für die ‹Stromautobahn›», erklärt Mediensprecher Jan Schenk. Das Netz von Swissgrid ist 6700 Kilometer lang, wovon weniger als ein Prozent unterirdisch ist. Im Rahmen des Projekts «Strategisches Netz 2025» will die Gesellschaft in den nächsten Jahren 2,5 Milliarden in den Ausbau und den Erhalt des Übertragungsnetzes investieren. Ein Teil davon ist die neue Höchstspannungsleitung zwischen Innertkirchen und Ulrichen. (sgg)