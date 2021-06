Zum Frauenstreik am 14. Juni – Der Stress der Kita-Mitarbeiterinnen Mehr Zeit, Geld und Respekt forderten Kita-Mitarbeiterinnen vor zwei Jahren. Lena D. und Noemi L. erzählen, wie es ihnen heute geht. Lea Stuber

Noemi L. mag, nach einem Tag in der Kita, die abendliche Ruhe im ÖV. Foto: Raphael Moser

Das Schöne an ihrer Arbeit? «Einmal war ich mit fünf Kindern ‹nur› am Spielen, eine ganze Stunde lang. Dass ich Teil von ihrer Welt bin, das ist das Schöne», sagt die eine. Die andere: «Lange wollte ein Kind mittags nicht im Schlafzimmer schlafen, bei mir ist es auf einmal doch eingeschlafen. Dieses Vertrauen der Kinder zu spüren, ist schön.»

Lena D. und Noemi L. (Namen geändert), beide Fachfrau Betreuung Kind (FaBe K), können lange und ausführlich darüber reden, warum sie gerne in einer Kita arbeiten, die eine in Bern, die andere in Zollikofen. Lena D. machte mit 16 ihr erstes Praktikum, jetzt, mit 25, hat sie gekündigt; sie wird eine neue Ausbildung beginnen und den Beruf wechseln.