Schreinereiareal in Tägertschi – Der Streit um die Thalmatt Die Gemeinde Münsingen will ein Areal in Tägertschi umzonen. Kritiker befürchten Konflikte zwischen neuen Anwohnern und dem bestehenden Gewerbe. Johannes Reichen

Die Schreinerei der Stiftung Terra Vecchia befindet sich in der Thalmatt in Tägertschi. Sind ihre Tage gezählt? Foto: Raphael Moser

Seit über 20 Jahren betreibt Terra Vecchia in Tägertschi eine Schreinerei. Die Stiftung, die an zahlreichen weiteren Orten im Kanton Bern tätig ist, bietet in der Thalmatt 10 bis 15 geschützte Arbeitsplätze an. «Wir sind sehr wohl hier», sagt Betriebsleiter Thomas Meyer. Das Einvernehmen mit den Besitzern des Areals und den Nachbarn sei gut.