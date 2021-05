Analyse zur reformierten Kirche – Der Streit um die orangen Flaggen hallt bis heute nach Eine Kampfwahl in den Synodalrat zeigt, dass die Kritik am Engagement für die Konzernverantwortungsinitiative nicht vergessen ist. Das schadet der Kirche. Meinung Stephan Künzi

Die Banner an der Pauluskirche in der Berner Länggasse – sie werden die reformierte Kirche noch lange beschäftigen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Geister, die die reformierte Kirche mit ihrem pointierten Einstehen zugunsten der Konzernverantwortungsinitiative gerufen hat, wird sie auch nach dem Nein zum Volksbegehren so schnell nicht wieder los. Die anstehenden Wahlen im Synodalrat zeigen es deutlich: In letzter Minute ist für einen von zwei frei werdenden Sitzen in der Kirchenregierung ein zweiter Kandidat ins Rennen gestiegen, und das sorgt in der Synode, dem mit der Wahl betrauten Kirchenparlament also, für mächtig Unruhe.

Zumal es lange Zeit danach ausgesehen hatte, als ob die Ausgangslage für den auf Dienstag anberaumten Wahlgang klar wäre: Zwei Sitze gilt es zu besetzen, und zwei Kandidatinnen stellen sich zur Wahl.