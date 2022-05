Grand Prix von Bern – Der Streckenchef lässt notfalls auch ein Auto abschleppen Janik Jutzi ist Streckenchef am Grand Prix von Bern. Vor dem ersten Startschuss muss er an tausend Dinge denken. Lina Stalder

GP-Streckenchef Janik Jutzi am Freitag in der Berner Altstadt, wo der Lauf durchführt. Foto: Christian Pfander

Am Samstag ist es wieder so weit – der Grand Prix von Bern (GP) findet zum 40. Mal statt. Gegen 20’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden an einem der drei Läufe erwartet. Eine zentrale Aufgabe im Organisationskomitee hat Janik Jutzi. Er ist als Streckenchef dafür verantwortlich, dass beim Startschuss die jeweilige Laufstrecke bereit ist.