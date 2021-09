Baden in Thun – Der Strämu bleibt länger offen Die Stadt Thun verlängert die Badesaison im Strandbad heuer um eine Woche bis zum 26. September. Das Flussbad Schwäbis schliesst am Bettag, 19. September um 19 Uhr.

Vom Sprungturm im Strandbad Thun können die Badegäste bis am 26. September ins Wasser tauchen. Foto: Hans Peter Roth

In diesem Jahr können die Badegäste das Strandbad Thun bis zu den Herbstferien nutzen. «Die Stadt Thun will der Bevölkerung die Möglichkeit bieten, den ausklingenden Sommer im Strandbad noch etwas länger als üblich zu geniessen – vor allem aufgrund der temporären Schliessung nach dem Hochwasser», heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Das Strämu Beizli bleibt ebenfalls geöffnet.

Angepasste Öffnungszeiten

Vom 20. bis 26. September werden die Öffnungszeiten leicht angepasst. Das Strandbad ist von 8 bis 19 Uhr offen. Den Gästen stehen das 50-Meter-Schwimmbecken, das 25- Meter-Becken inklusive Sprungturm, die Liegewiese und der Seezugang zur Verfügung.

Aufgrund anstehender Unterhaltsarbeiten werden das Nichtschwimmerbecken, die Breitrutschbahn sowie das Kinderplanschbecken per 20. September ausser Betrieb genommen. Im Flussbad Schwäbis wird die Saison wie üblich am Bettag, 19. September beendet.

Winterbetrieb im Strandbadareal

Vom 26. September bis 10. Oktober wird das gesamte Strandbadareal für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Schliessung erfolgt zum Schutz der Wasser- und Zugvögel gemäss dem Betriebs- und Organisationskonzept Winternutzung Areal Strandbad. Nur das Strämu Beizli bleibt noch bis zum 10. Oktober in Betrieb.

Der effektive Winterbetrieb im Strandbad startet am 11. Oktober und dauert bis Anfang April 2022. In dieser Zeit sind die Gebäude geschlossen und der Beckenbereich wird abgesperrt. Die Besucherinnen und Besucher können das Areal täglich zwischen 9 und 17 Uhr betreten, der Kinderspielplatz steht zur Verfügung. Im historischen Holzpavillon wird die Buvette ab 11. Oktober betrieben und bietet Kaffee und Glühwein an.

Kunst im Strandbad Thun

Vom 24. Oktober bis 4. Dezember findet die Freiluftausstellung «Kunst im Strandbad» statt. Zu sehen sind 24 Kunstwerke von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region, den Kantonen Bern, Solothurn und Freiburg. In ihren spezifisch für den Ort geschaffenen Kunstwerken greifen sie verschiedene Aspekte aus dem Kontext des Strandbades auf.

Einen ersten Vorgeschmack bietet Paul Le Grands Spiegelinstallation «(dis) appear» beim Eingang. Organisiert wird die Ausstellung von Jörg Weidmann und Myriam Loepfe in Zusammenarbeit mit der Fondation Jetzt Kunst (Rolf Zumstein und Simona Samillàn).

pd

