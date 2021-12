Badi in Ursenbach – Der Stolz eines Dorfes Das Familienbad Ursenbach muss saniert werden. Seit mehr als einem Jahrhundert ist es ein Treffpunkt – auch über die Gemeinde hinaus. Melissa Burkhard

Klein, aber fein: Das Schwimmbad in Ursenbach. Foto: PD

Auch wer Ursenbach schon vor langer Zeit verlassen hat, erinnert sich noch gut an das Highlight in der Kindheit: die Badi. Denkt gern zurück, wie sich dort die ersten zarten Annäherungsversuche zwischen Mädchen und Buben abgespielt haben, an das «Gänggele» am Kiosk oder wie man wegen Platzmangels zum Sonnenbad auf das Flachdach der Garderobe ausweichen musste.

Das «Familienbad», wie das kleine Schwimmbad mit dem 25 mal 12 Meter langen Becken in Ursenbach genannt wird, hat sich über die Zeit zwar verändert. Heute gibt es mehr Platz zum Sonnen, eine Rutschbahn und sogar ein Beachvolleyballfeld. Eines ist immer geblieben: Die Ursenbacherinnen und Ursenbacher sind stolz auf ihr Bedli.