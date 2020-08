Fans in der Aarbergergasse – Der stille Titel YB hat das Double gewonnen. Ein Augenschein in der Aarbergergasse mit etwas Ekstase, Gratiswürsten und einer Taube. Benjamin Lauener

An diesem Abend ist trotz Cupfinal in der Aarbergergasse nicht viel los. Der Freude dieser Fans über den Erfolg tut dies jedoch keinen Abbruch. Foto: Manuel Zingg

Die Taube flattert vom Bordstein in eine Pfütze, und man hört das Platschen. Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, und Wetter, bei dem man nur sehr ungeliebte Haustiere vor die Tür schickt. Oder nein, nicht einmal die. Nicht sonderlich viel deutet in der Aarbergergasse darauf hin, dass in anderthalb Stunden der Cupfinal zwischen den Young Boys und dem FC Basel angepfiffen wird.