Über 60’000 Jobs bei KMU vernichtet – Der stille Aderlass am Arbeitsmarkt Massenentlassungen wegen Corona machen Schlagzeilen. Doch unter dem Radar fliegen all jene Einzelschicksale von Mitarbeitern kleiner Firmen, die ihren Job verlieren. Es sind Zehntausende. Robert Mayer

Die ausbleibenden Gäste aus Asien zwangen Jürg Burkhardt zu einem radikalen Schnitt: Er schloss das Zürcher Hotel X-tra und entliess neun Mitarbeiter. Foto: Philipp Rohner

Baut General Electric in der Schweiz über 400 Arbeitsplätze ab, oder will die SRG 250 Vollzeitstellen einsparen, ist das mediale Echo landesweit vernehmbar. Hiesige Unternehmen haben seit Anfang April den Abbau von über 7000 Jobs angekündigt, wie eine Auflistung von Tamedia ergibt. Sie widerspiegelt den öffentlich wahrnehmbaren Teil der Stellenstreichungen.

Als Folge der Pandemie fallen aber auch zahllose Jobs im Stillen weg, vornehmlich in kleinen und mittelgrossen Firmen. Pro Betrieb trifft es eine kleine Zahl von Beschäftigten, in der Summe sind es Tausende.

«Ein himmeltrauriger Moment»

Eines dieser Corona-geschädigten KMU ist die Zürcher X-tra Production. Ihr Geschäftsleiter Jürg Burkhardt sah sich im August gezwungen, das Hotel X-tra zu schliessen. Neun Angestellte erhielten die Kündigung. Betroffen war auch der Leiter des Hotels, der seine Position 23 Jahre lang innehatte. «Glauben Sie mir, das war ein himmeltrauriger Moment, als ich ihm das mitteilen musste», erinnert sich Burkhardt.

Das Hotel mit seinen 24 Zimmern hat sich auf asiatische Gäste ausgerichtet. Seit diese nicht mehr kommen, sank die Zimmerbelegung auf 15 bis 20 Prozent. Doch erst ab 60 Prozent Auslastung war das Hotel rentabel. Rasche Besserung ist nicht in Sicht. «Nach dem, was ich von Kennern des Marktes gehört habe, wird sich die internationale Reisetätigkeit wohl erst 2024 normalisieren», meint Burkhardt.

Er ist längst nicht der einzige KMU-Betreiber, der zu Entlassungen schreiten musste. Welches Ausmass der heimliche Aderlass bei den Beschäftigten im Gastgewerbe und der Hotellerie hat, zeigt die Beschäftigungsstatistik, die das Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlicht. Ihre Zahl ging zwischen dem zweiten Quartal 2019 und dem zweiten Quartal 2020 von 267’000 auf 234’000 zurück – 33’000 Menschen haben vor allem seit diesem Frühling ihre Anstellung verloren. Zum Vergleich: Die Tamedia-Liste verzeichnet für das Gastgewerbe nur gut 650 Stellenkürzungen.

Temporärbranche tief im Keller

Abgesehen vom Hotel führt Jürg Burkhardts X-tra Production einen – stark eingeschränkten – Eventbetrieb mit gleichnamigem Konzert- und Clublokal. In diesem Bereich beschäftigte er mehrere Dutzend Aushilfsarbeitskräfte auf Abruf – doch weil diese seit September keine Kurzarbeitsentschädigung mehr bekommen, beschränkt er sich auf seine zwanzig festen Mitarbeiter.

Die Temporärarbeitenden verzeichneten nach dem Gastrobereich den zweitstärksten Beschäftigungsrückgang: Wie die BFS-Zahlen zeigen, hat die Corona-Krise bis Mitte Jahr zum Verlust von 18’000 Jobs geführt. Traditionell sind temporär beschäftigte Arbeitskräfte die Ersten, die nach einem Konjunkturrückschlag ihre Anstellung verlieren.

Dieser Abfederungseffekt widerspiegelt sich in den Daten des Branchenverbands Swissstaffing: Die Zahl der von Temporärkräften geleisteten Einsatzstunden ist im virusgeprägten zweiten Quartal um fast 23 Prozent gesunken. Während des Lockdown mussten fast neun von zehn Temporärbeschäftigten in der Westschweiz und im Tessin über die Klinge springen; in der Deutschschweiz waren es gut vier.

Eingetrübte Stimmung

Ein stilles Drama spielt sich ferner in all jenen KMU ab, die das BFS unter den sonstigen Dienstleistungen zusammenfasst. 10’000 Beschäftigte haben in den zwölf Monaten bis zur Jahresmitte ihren Job verloren, sei es als Coiffeur, Fitnesstrainerin oder Mitarbeiterin in einem Nagelstudio. «Über zwei Drittel der Coiffeurgeschäfte verzeichneten einen Umsatzrückgang von 20 bis 30 Prozent», sagt Damien Ojetti, Zentralpräsident von Coiffure Suisse. Das habe Auswirkungen auf die Arbeitsplätze.

Gastgewerbe, Temporärbeschäftigte und sonstige Dienstleister – allein diese Branchen haben jüngst über 60’000 Beschäftigte eingebüsst, ohne dass die Öffentlichkeit davon Notiz nahm. Verglichen damit erscheint der vom BFS für den Industriesektor ausgewiesene Rückgang der Beschäftigtenzahl um 6000 fast schon moderat. Zum Vergleich: Die Tamedia-Liste zählt rund 1850 Stellenverluste.

Laut einer aktuellen Umfrage der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften unter KMU erwarten 29 Prozent, dass sie wahrscheinlich Entlassungen in den nächsten zwölf Monaten werden vornehmen müssen. Im Juni lag dieser Anteil noch bei 26 Prozent. Andreas Schweizer, Dozent für Unternehmensfinanzierung, führt die Stimmungseintrübung auf die wieder gestiegenen Corona-Fallzahlen zurück: «Über 70 Prozent der KMU rechnen heute mit einer zweiten Welle, vor drei Monaten waren es 58 Prozent.»