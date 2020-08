Nach längerer Pause – Der Sternen Trub öffnet wieder Im Sommer 2019 ging der bekannte Landgasthof zu. Der Wirt meldete Konkurs an. Nun hat der Liegenschaftsbesitzer neue Gastgeber gefunden. Regina Schneeberger

Mehr als ein Jahr war der Gasthof beim Dorfeingang geschlossen. Foto: PD

Bald können Hungrige und Durstige wieder im Sternen in Trub einkehren. Am 2. September wird der Landgasthof wiedereröffnet, wie Simon Lehmann, CEO der Bruno Lehmann AG, in einer Mitteilung schreibt. Dem Truber Hersteller von hochpräzisen mechanischen Bauteilen gehört die Liegenschaft. Seit Sommer 2019 war der Gasthof geschlossen. Nun hat Lehmann neue Betreiber gefunden: Gastgeber Thomas Pfister und Küchenchef Sascha Berther.