Massenentlassung bei Lantal – Der Stellenabbau fällt geringer aus als erwartet Vor dem Konsultationsverfahren war die Rede von 55 Kündigungen. Nun steht fest: Die Oberaargauer Textilfirma trennt sich von 32 Mitarbeitenden und hat 10 Änderungskündigungen ausgesprochen.

Der aktuelle Stellenabbau ist der nächste herbe Schlag für das 1886 gegründete Traditionsunternehmen Lantal. Foto: Beat Mathys

Am 5. August informierte Lantal über die geplante Restrukturierung und Massenentlassung an den Schweizer Standorten Langenthal und Melchnau. In der Zwischenzeit konnten die Mitarbeitenden wie üblich während des Konsultationsverfahrens Vorschläge und Ideen einbringen, welche mögliche Entlassungen mindern oder verhindern.

Diese Ideen seien von der Geschäftsleitung sorgfältig analysiert und aufgenommen worden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag, 26. August. «Dank den konstruktiven Gesprächen mit der Personalkommission und durch persönliche Vorschläge von Mitarbeitenden konnte die im Konsultationsverfahren genannte Anzahl von 55 potenziell Betroffenen stark reduziert werden.»

Dennoch seien 32 betriebliche Kündigungen per Ende August «unvermeidlich geworden». Für weitere 10 Mitarbeitende wurden Änderungskündigungen ausgesprochen, wodurch mit Pensenreduktionen und Funktionsänderungen Stellen erhalten bleiben. «Angesichts des wirtschaftlichen Umfelds blieb uns nichts anderes übrig», bedauert Lantal-CEO Urs Rickenbacher im Communiqué. «Und es tut mir wirklich für jede betroffene Mitarbeiterin und jeden betroffenen Mitarbeiter leid.»

Sozialplan wurde ausgearbeitet

In Zusammenarbeit mit der Personalkommission «wurde wiederum ein für die Textilbranche überdurchschnittlicher Sozialplan ausgestaltet», heisst es weiter. Der Fokus liege darauf, die Betroffenen in ihrer beruflichen Neuorientierung umfassend zu begleiten. Zusätzlich würden ältere und langjährige Mitarbeitende finanziell unterstützt und einzelne Frühpensionierungen ermöglicht. Eine bedürfnisorientierte Härtefallklausel sorge dafür, dass speziell hilfsbedürftige Betroffene zusätzlich unterstützt werden könnten.

Lantal setzte bereits vor einem Jahr einen Stellenabbau um. Gemäss Angaben von Anfang August beschäftigt das Unternehmen derzeit in Langenthal und Melchnau rund 185 Mitarbeitende. Mit wenigen Ausnahmen sind sie im Aviatikgeschäft tätig. Man müsse davon ausgehen, dass der Geschäftsreiseverkehr mittelfristig nicht mehr das Vor-Corona-Niveau erreiche. Dieser Bereich sei für das Traditionsunternehmen sehr wichtig, da in Langstreckenflugzeugen hauptsächlich textile Sitzbezüge, Vorhänge und Teppiche eingesetzt würden.

Die Textilfirma erwarte deshalb in diesem Jahr 60 Prozent weniger Umsatz gegenüber den Jahren vor der Pandemie und voraussichtlich nur eine zögerliche Erholung des Marktes bis in die Jahre 2024 und 2025. «Die einschneidenden Massnahmen stellen sicher, dass sich Lantal in dieser schwierigen Phase behaupten und später an einer Erholung des Marktes teilhaben kann.»

spy/pd

