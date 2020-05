Neuer Bahnhof in Burgdorf – Der Steinhof wird «verschoben» Die Hälfte der Unterführung des neuen Bahnhofs Steinhof ist im Rohbau fertig. Ab August verkehren die ersten Züge ab Perron 1, ein Jahr später will das Bahnunternehmen BLS die Haltestelle einweihen. Urs Egli

Noch gibt es in der Unterführung des neuen Bahnhofs Steinhof in Burgdorf kein Durchkommen. Fotos: Raphael Moser

Das mittlere Perron und das darüberliegende Dach des Bahnhofs Steinhof in Burgdorf sind quasi über Nacht verschwunden. Die Baufachleute der Luzerner Firma Josef Arnet AG haben ganze Arbeit geleistet. Wer mit dem Zug in Richtung Burgdorf oder Hasle-Rüegsau fahren will, kann deshalb bis gegen Ende August nur von einem provisorischen, aus Holz erstellten Perron entlang des Brauiwegs zusteigen. Die Personenunterführung beim Bahnübergang Zähringerstrasse bleibt jedoch so lange bestehen, bis die neue S-Bahn-Haltestelle fertiggestellt ist.