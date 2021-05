Urteil des Verwaltungsgerichts – Der Statthalter griff zu Recht ein Das Verwaltungsgericht weist eine Beschwerde eines Landbesitzers ab, der auf einer Parzelle in der Landwirtschaftszone Kies lagerte. Samuel Günter

Ein Mann lagerte auf einer Parzelle in der Landwirtschaftszone unter anderem Kies. Zu Unrecht, wie jetzt das Verwaltungsgericht festgehalten hat. Themenbild: Stefan Anderegg

Unrechtmässige Bauten in der Landwirtschaftszone beschäftigen in den letzten Wochen und Monaten Behörden, Medien und Gerichte. So auch in dem Fall, den das Verwaltungsgericht des Kantons Bern jüngst zu beurteilen hatte. Es handelt sich um einen Lagerplatz für Blocksteine und Kies in der Landwirtschaftszone einer Oberländer Gemeinde.

Der zuständige Regierungsstatthalter hatte gegen den Landeigentümer 2018 ein aufsichtsrechtliches Baupolizeiverfahren eröffnet. Darin kam er zum Schluss, dass die gewerbliche Nutzung nicht bewilligt und nicht besitzstandsgeschützt sei. Er verfügte die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes. Ursprüngliche Frist: Ende August 2019.