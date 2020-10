Corona-Testzentrum in Thun – «Der Start ist gelungen» Die ersten Stunden im neuen Drive-in-Corona-Testzentrum auf der Kleinen Allmend sind ruhig und geordnet abgelaufen. Für Donnerstag wird die Kapazität erhöht. Godi Huber

Das Corona-Testcenter Kleine Allmend in Thun wird bereits am ersten Tag rege genutzt. Foto: Godi Huber

«Der Start ist gelungen.» Beat Baumgartner, Leiter des Corona-Drive-in-Testzentrums auf der Kleinen Allmend in Thun, zeigte sich am Mittwochnachmittag erleichtert. Bereits eine halbe Stunde nach der Öffnung des Testzentrums funktionierte der Betrieb so einwandfrei, dass im Online-Anmeldeportal die Kapazität verdoppelt werden konnte.

Corona-Testcenter Thun: Zwei Mitarbeiter bei der Entnahme eines Abstrichs. Foto: Godi Huber

Für den Abstrich einer Patientin oder eines Patienten wurden knapp drei Minuten benötigt. Dies ist im Vergleich zu den anderen Testmethoden ein sehr gutes Resultat. Allerdings wird im Drive-in-Zentrum, das auf eine möglichst effiziente Abwicklung der Tests ausgerichtet ist, keine medizinische Beratung geboten.