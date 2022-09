König Charles III. – Der Start ist dem neuen König bestens gelungen Jetzt ist es amtlich: Der älteste Sohn der verstorbenen Elizabeth II. hat ihre Nachfolge angetreten. Er und die Britinnen und Briten müssen sich noch etwas aneinander gewöhnen, aber der gegenseitige Respekt ist immens. Peter Nonnenmacher aus London

Er ist jetzt offiziell «König von Gottes Gnaden, Oberhaupt des Commonwealth und Verteidiger des Glaubens»: Charles III. am Samstag im Londoner St James's Palace. Foto: Victoria Jones (AFP)

Mit Kanonenschüssen, Proklamationen und feierlichen Gelübden ist Prinz Charles in aller Form zum neuen König – zu Charles III. – ausgerufen worden. Zu Fanfarenstössen vom Balkon von St James’s Palace in London wurde der Welt am Samstag verbindlich mitgeteilt, dass Elizabeth II. nun also wahrhaftig verstorben sei und ihr ältester Sohn «rechtmässig» ihre Nachfolge angetreten habe.