Die Loubegaffer – Der Stapi und Nause fliegen, und Berset braucht einen Schirm Während Bern sich von der Meisterfeier erholt, reist der Gemeinderat nach Sarajevo und Split. Und die Schweizer Armee beherrscht Ehrenformationen. Die Loubegaffer

Stadtpräsident Alec von Graffenried – hier im Juni 2021 – wird in den nächsten Tagen öfters das Handy fürs Fotografieren zücken können. Foto: Adrian Moser

Endlich war es so weit: Als am Sonntagabend feststeht, dass die Young Boys Meister sind, geht eine Welle der Euphorie durchs Stadion. Vor Ort dabei ist auch Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL), der den Einmarsch der Fussballer filmisch festhält und auf den sozialen Medien schreibt: «Hüt isch (wider) dä Tag!! Hopp YB!!». Am Montag wehte dann die YB-Fahne auf dem Erlacherhof. Über Monate hing dort die Ukraine-Fahne.