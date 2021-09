Loubegaffer – Der Stapi und die Trychler Alec von Graffenried beobachtete konsterniert die Trychler-Demo. Und im Schweizerhof ist ein neuer Gastrochef am Werk. Das sind die News aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Stadtpräsident Alec von Graffenried beobachtet am Donnerstagabend ungläubig den Umzug der Gegner der Corona-Massnahmen. Foto: Die Loubegaffer

Die Stadt Bern ist einigermassen Demo-erprobt. Das trifft auch auf diverse Mitglieder des Stadtrats zu. Einige von ihnen haben gar mehrjährige Erfahrungen in diesem Bereich – auch als Teilnehmende an Demonstrationen. Doch am Donnerstagabend war einigen Mitgliedern des Stadtparlaments ziemlich «gschmuech» zumute, als just zum Ende der Sitzungspause um 20.30 Uhr der Demonstrationszug der Corona-Massnahmen-Gegner über den Rathausplatz zog. Auch Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) beobachtete das Treiben mit ungläubigem Blick. Es war offensichtlich, dass die Trychler, Impfskeptiker, Freiheitsliebenden und Esoteriker ein völlig anderes Weltbild vertreten als die Mehrheit des Stadtparlaments. Mit einem unguten Gefühl beobachteten viele Ratsmitglieder das Geschehen, als einer der Trychler auf ein Geländer kletterte und seinen Kameraden den Takt vorgab. So gelang ihm, die Stimmung mächtig anzuheizen. Nach 22 Uhr wurde klar, wozu eine solche Massenekstase führen kann.