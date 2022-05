Hängt YB Lugano endlich ab? – Der ständige Klotz am Bein der Young Boys Eine Top-Quote in der Liga, ein Flop-Abend im Cup: Zu Lugano hat YB in dieser Saison eine ganz besondere Beziehung. Fabian Sangines

Eine ständige Umklammerung: Lugano ärgert die Young Boys schon die ganze Saison. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Auf den ersten Blick erinnert es an vergangene, bessere Tage. An eine gar nicht so entfernte Vergangenheit, als die Young Boys noch durch die Super League marschierten, dabei alles niedertrampelten, was sich ihnen in den Weg stellte. Insofern wirkt die YB-Ligastatistik gegen Lugano vertraut: drei Spiele, drei Siege. Die Tessiner sind der einzige Gegner, gegen den YB in der aktuellen Saison alle Super-League-Partien gewinnen konnte.