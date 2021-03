Bundesgericht weist Beschwerde ab – Der Städtlischütze wird ausgewiesen Ein Mann schoss 2018 vor einer Beiz in Wangen an der Aare um sich. Den ausgesprochenen Landesverweis focht er bis zur obersten Instanz erfolglos an. Julian Perrenoud

Auf dieser Terrasse ereignete sich im September 2018 eine Schiesserei, die letztlich glimpflich ausging. Foto: Raphael Moser

Das Bundesgericht hat entschieden: Es weist die Beschwerde eines jungen Türken ab, der sich gegen einen Landesverweis gewehrt hat. Diesen sowie vier Jahre und sieben Monate Gefängnis, eine bedingte Geldstrafe von 2400 Franken und eine Busse von 700 Franken hatte ihm das Regionalgericht Emmental-Oberaargau im August 2019 auferlegt. Der Mann zog danach erfolglos vors Obergericht und fand nun auch vor der höchsten Instanz des Landes kein Gehör.

Verurteilt wurde der 31-jährige Türke, weil er Ende September 2018 auf der Terrasse des Restaurants Rendez-vous in Wangen an der Aare mit einer Pistole um sich schoss. Sieben Patronenhülsen fand die Polizei darauf am Tatort. Eine Kugel soll er dabei in den Boden abgefeuert haben, eine in die Luft und fünf in den Gasthof. Das Resultat: zwei Leichtverletzte. Der Schütze hatte offenbar Geldnöte und wollte beim Partner der Wirtin 22’000 Franken an Schulden eintreiben, wie er damals aussagte.