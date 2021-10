Besseresser – Der städtische Landgasthof ist zurück auf der Landkarte Im Restaurant Schöngrün im Zentrum Paul Klee hat eine neue Crew übernommen. Diese kocht und wirtet so, dass es eine reine Freude ist. Die Besseresser

Hingehe-Empfehlung: Das Restaurant Schöngrün im Osten der Stadt Bern. Fotos: Die Besseresser

Seit dem Abgang des Punktekochs Werner Rothen vor bald sieben Jahren lief es im Berner Restaurant Schöngrün nie mehr richtig rund. Das lag wohl in erster Linie an der Zürcher ZFV-Gruppe (vormals Zürcher Frauenverein), die irgendwann selber nicht mehr zu wissen schien, was sie eigentlich will mit dem früheren Landgut, das zum Zentrum Paul Klee gehört und auch dessen Café beliefert und Bankette ausrichtet.

Nach dem Abgang des ZFV übernahm im vergangenen Winter die Ittiger Eventmakers AG das Lokal zuerst interimistisch und seit August im Rahmen eines ordentlichen Pachtvertrags bis 2027. Das wären dann rund sieben Jahre, weshalb diese biblisch inspirierte Aussage erlaubt sei: Es macht den Anschein, als seien im Schöngrün nach sieben schwierigen nun wieder sieben richtig gute Jahre angesagt.