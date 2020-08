Grossanlass in Langenthal – Der Stadtlauf wird abgesagt Das OK hat so lange wie möglich zugewartet, nun aber musste ein definitiver Entscheid her: Auch der Laufevent im Stadtzentrum fällt Corona zum Opfer.

Keine Läufer, keine Zuschauer am Strassenrand: Der diesjährige Stadtlauf findet nicht statt. Foto: Marcel Bieri

Mit dem Langenthaler Stadtlauf ist ein weiterer Grossanlass in der Region abgesagt worden. Die für den 14. November vorgesehene Durchführung des Laufes im Stadtzentrum sei nicht möglich, teilen die Organisatoren mit. So lange wie möglich habe das OK des Langenthaler Stadtlaufes zugewartet – immer mit der Zuversicht, den beliebten Anlass zum Auftakt der nationalen Stadtlaufserie mit den erforderlichen Sicherheitsmassnahmen doch noch durchführen zu können.

«Nach intensiver Diskussion»

An der letzten OK-Sitzung hat nun der definitive Entscheid gefällt werden müssen: Der diesjährige Langenthaler Stadtlauf findet nicht statt. «Nach intensiver Diskussion mussten die Verantwortlichen einsehen, dass die Einhaltung der vorgegebenen Distanz- und Hygienemassnahmen – unabhängig von der Teilnehmerzahl – nicht gewährleistet werden kann», heisst es in der Mitteilung.

Das Format der Laufveranstaltung im Stadtzentrum begünstige die Ansammlung von Menschen, sodass das Tracing von Zuschauern, Begleitpersonen und Passanten nicht möglich sei.

Trotz grosser Motivation und viel Herzblut im OK habe somit schweren Herzens auf die Durchführung der 22. Ausgabe des Events verzichtet werden müssen. Das OK freue sich, wenn im November 2021 alle wieder am Start stehen würden.

swl