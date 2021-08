Leserreaktionen – «Der Stadt-Land-Graben ist offensichtlich und zieht sich durch alle Abstimmungen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Stadt-Land-Graben und zum dazu herrschenden Unmut in der Bevölkerung.

Die SVP, namentlich Präsident Marco Chiesa, hat den Städtern den Kampf angesagt und reisst damit den Stadt-Land-Graben weiter auf. Foto: Keystone

Zu «SVP-Nationalrat Rösti will das Neubauverbot von Atomkraftwerken kippen»

Ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Die SVP beklagt sich, dass der Volkswillen in der Ausländerproblematik nicht umgesetzt wird. Und ausgerechnet sie will entgegen dem Volkswillen ein neues AKW bauen. Da das benötigte Uran aus dem Ausland bezogen werden muss, werden wir auch da vom Ausland abhängig. Auch das ein SVP-Problem. Statt für ein AKW sollten wir die Milliarde (?) für Sonnenzellen auf südexponierten Staumauern und Perrondächern investieren. Uran kommt nur in geringen Konzentrationen vor. Der Abbau, der Transport in schweren Behältern, die Entsorgung radioaktiver Abfälle in Tiefendlagern (wer will die schon?) ist nun mal nicht CO₂-frei. Es wäre doch auch angebracht, mit Energie und Ressourcen etwas sorgfältiger umzugehen. Und sind AKW bei immer stärkeren Unwettern wirklich sicher? Erwin Hodel, Krattigen

Zu «Warum die SVP jetzt auf die Städte eindrischt»»

Die Polter-Rhetorik von Marco Chiesa empfinde ich als eines Schweizer Parteipräsidenten (ganz gleich, welcher Couleur) unwürdig. Die Thematik ist allerdings aktuell, der Stadt-Land-Graben ist offensichtlich. Er zieht sich durch alle Abstimmungen, und bei der Landbevölkerung wächst der Unmut. Gewisse Kreise in der Stadt sind plakativ solidarisch – von nicaraguanischen Kaffeebauern bis hin zu genderfluiden Indern –, versagen aber ihren eigenen Landsleuten jegliche Unterstützung. Ich erlaube mir einen Hinweis auf eine Publikation von Sahra Wagenknecht (führendes Mitglied der deutschen Linken, also unverdächtig). Titel ihres Buchs ist «Die Selbstgerechten» – allen urbanen Lifestyle-Linksgrünen zur Lektüre und möglichen Selbsterkenntnis empfohlen. Roland Lörtscher, Ursenbach

Zu «Das wünschen sich junge Bernerinnen und Berner»

Drei junge Menschen berichten auf anderthalb Seiten dieser Zeitung, wie sie sich die Schweiz wünschen: Im lockeren Rahmen wird über Enteignung, fehlenden Naturschutz (obschon die Bestimmungen noch nie so streng wie heute waren) oder die Schuld der (demokratisch legitimierten) «herrschenden Strukturen» geplaudert. Ein besonderes Augenmerk legt die Autorin auf die Verschiedenheit: eine Frau, ein Mann und eine Person, die sich selbst weder noch zuordnet. Doch das wars schon mit der Vielfalt: Zu Wort kommen drei (angehende) Akademikerinnen und Akademiker, alle drei wohnen in der Stadt Bern, und politisch ist kaum Widerspruch spürbar. Wenn diese Zeitung den Anspruch hat, eine Zeitung für den ganzen Kanton zu sein, dann täte sie sich gut darum, ihre Scheuklappen abzulegen, die Stadt auch mal zu verlassen und «Bernerinnen und Berner» abseits der Entwicklungsachse Thun-Bern-Biel zu Wort kommen zu lassen. Denn angeblich wohnen auch dort (junge) Bernerinnen und Berner. Patrik Baumann, Melchnau

