Überwälzung von Polizeikosten – Der Stadt Bern droht eine Beschwerdeflut Ging es dem Gemeinderat primär um die abschreckende Wirkung? Die Überwälzung von Polizeikosten auf Demonstranten entpuppt sich jedenfalls als harzige Übung. Michael Bucher

Wer wird zur Kasse gebeten, und für wie viel? Eingekesselte Demonstrierende an der unbewilligten Kundgebung vom 14. Oktober in Bern. Foto: Raphael Moser

Und dann hatte Reto Nause plötzlich genug. «Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem der Rechtsstaat alle Instrumente einsetzen muss, die ihm zur Verfügung stehen», sagte der Stadtberner Sicherheitsdirektor (Die Mitte) am 15. Oktober. Am Vorabend waren in der Bundesstadt wiederholt Hunderte empörter Massnahmengegner auf die Strasse gegangen. Die Stimmung: aufgeheizt. Das Polizeiaufgebot: massiv.

Was Nause mit den markigen Worten meinte: Die renitenten Demonstrierenden sollen für die Kosten des Polizeieinsatzes zur Kasse gebeten werden. Das 2020 revidierte kantonale Polizeigesetz erlaubt dies neuerdings. Voraussetzung dafür: Die Demo ist unbewilligt, und es kommt dabei zu Gewalt gegen Personen oder Sachbeschädigungen.