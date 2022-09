Wundertüte EHC Biel – Der Sportchef trifft einen wunden Punkt – mit Folgen Zu alt und zu überheblich? Die Fragezeichen waren in Biel nach der miserablen Vorbereitung gross. Dann traf sich das Team zur Aussprache und gewann zum Saisonstart gleich zweimal. Marco Oppliger

Den Biss gefunden: Gaëtan Haas und dem EHC Biel ist der Auftakt in die Saison geglückt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Zwei Spiele, 6 Punkte, 5:2 Tore. Der EHC Biel darf nach der ersten Doppelrunde von der Tabellenspitze auf die Konkurrenz herunterschauen. Auch auf den SC Bern, der am Dienstag zum Derby im Seeland gastiert. Was natürlich sehr wenig Aussagekraft hat – und doch einigermassen überraschend ist. Weil das Klima bei den Bielern noch vor wenigen Tagen nicht annähernd so angenehm war wie nach diesem Wochenende.