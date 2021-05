Angestellte, die weitab von der Öffentlichkeit in anonymen Hallen arbeiten: James Bond und Amazon passen wirklich gut zusammen («Skyfall»). Foto: Keystone

James Bond war ja schon überall, aber jetzt kommt er an einen ganz neuen Ort. Es ist ein Onlinemarktplatz, wo sich die Menschen treffen, um Hula-Hoop-Reifen oder Ersatzbatterien einzukaufen. Amazon hat am Mittwoch 8,45 Milliarden Dollar für das Bond-Studio MGM bezahlt und gleich erklärt, der Meisterspion gehöre selbstverständlich weiterhin ins Kino (er landet einfach später auf dem Streamingservice Amazon Prime).

Der Versandhändler bietet James Bond ein interessantes Umfeld, zum Beispiel ist bei Amazon der Bestseller in der Kategorie Uhren die «Casio Collection Unisex Digital»-Armbanduhr F-91W für 12.70 Franken. Das mag gewöhnungsbedürftig sein für den schicken Spion, aber vielleicht sprechen seine Abenteuer so auch endlich die Gen Z an, die sich die Tom-Ford-Skijacke für 1700 Franken aus «Spectre» gar nicht unbedingt leisten will und sowieso findet, die Geheimdienstbranche müsse ebenfalls klimaverträglicher werden. Zum Beispiel immer diese Helikopterflüge, braucht es die?