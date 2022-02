Tagestipp: Dokumentarfilm «Thiel le rouge» – Der Spion, der ausspioniert wurde Im Dokumentarfilm «Thiel le rouge» spürt Danielle Jaeggi einem kommunistischen Schweizer Aktivisten nach, der auch Geschäftsmann und Modeschöpfer war. Alexander Sury

Was war sein Geheimnis? Der Neuenburger Geschäftsmann und Kommunist Reynold Thiel. Foto: zvg

Der 1910 geborene Neuenburger Reynold Thiel war Geschäftsmann, Modeschöpfer, Pianist, Komponist – und ein höchst diskret agierender kommunistischer Aktivist. Seine Spuren verlieren sich in den Trümmern der Swissair-Maschine, die 1963 nach dem Start in Kloten abstürzte. Die Schweizer Behörden haben Thiel ohne Unterlass nachspioniert, bis zu seinem Tod. Was suchten sie? Was war Thiels Geheimnis? Der Film «Thiel le rouge» von Danielle Jaeggi entführt uns in eine turbulente und unbekannte Periode der Schweizer Geschichte, geprägt durch das Aufkommen des Faschismus, den Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg. Und die Regisseurin hatte einen ganz speziellen Grund, sich mit diesem Thema zu beschäftigen: Ihr Vater war ein enger Freund und Mitarbeiter von Reynold Thiel. (lex)

