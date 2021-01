Projektierungskredit bewilligt – Der Spielplatz Tierpark wird endlich saniert Der Langenthaler Gemeinderat spricht einen Kredit, um den Kinderspielplatz am Hinterberg zu erneuern. Damit dies rascher geschieht, soll er versetzt werden. Julian Perrenoud

Für Kinder immer noch ein Spass, aber die Rutsche beim Spielplatz ist in die Jahre gekommen. Fotos: Raphael Moser

Könnte hier eine unendliche Geschichte doch noch ein Ende finden? Der Gemeinderat spricht nämlich einen Projektierungskredit von 30’000 Franken, um den Spielplatz beim Langenthaler Tierpark neu zu gestalten. In den letzten Jahren sind in der Stadt diverse Anlagen für Kinder saniert worden – doch bei diesem einen in die Jahre gekommenen Spielplatz am Hinterberg steckte bis heute der Wurm drin.

Lange ist es her, als 1971 die dortige Schiessanlage aufgegeben und ein Teil des Kugelfangs abgetragen wurde, um das Gelände zu modellieren. Das Blei in der Erde wurde auf einen grösseren Bereich verteilt.