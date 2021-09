Schulhaus Ringgenberg – Der Spielplatz nimmt Gestalt an Auf dem Schulhausareal in Ringgenberg entsteht ein neuer Spielplatz. Bei der Planung wurden Anregungen und Wünsche der Kinder berücksichtigt.

Mit dem symbolischen Spatenstich wurden die Arbeiten für den neuen Kinderspielplatz gestartet. Schulleiterin Priska Michel (links), Michael Horst von Spielraum und Gemeinderätin Romy Nägeli freuten sich mit den Kindern über dieses Ereignis. Foto: PD

Zum Auftakt sangen die Kinder der 6. Klasse «Chliini Händ», während viele Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonen und Arbeiter zuhörten. «Es war ein besonderer Moment, denn in wenigen Minuten sollte der Spatenstich zum neuen Spielplatz hinter der Schule in Ringgenberg erfolgen», steht in einer Mitteilung zum Anlass, dem nebst der Schulleiterin Priska Michel auch die Gemeinderätin (Ressort Bildung) Romy Nägeli beiwohnte.

Die alte Anlage hatte das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Das Problem wurde schon 2019 thematisiert und in Angriff genommen. Kinder wurden nach ihren Wünschen und Anliegen befragt. Am 2. Juni gab es an der Gemeindeversammlung grünes Licht für den Verpflichtungskredit von 180’000 Franken.

Kaum war der Spatenstich vollzogen, durften sich die Schulkinder aktiv einbringen. Es wurde Gebüsch abgesägt, gemalt und altes Material dem Müll zugeführt.

Beim neuen Spielplatz gibt es künftig ein Balancemikado, eine Röhrenrutschbahn aus Inox, Holzpodeste, eine Wackelbrücke, ein Dschungeltau, eine Gruppenschaukel, ein Kletternetz, eine Sprossenwand, einen Kletterturm, Flächen mit Sand, Steinen, Wasser und Holz, eine Feuerwehrstange und Schattenbäume. Die Bauarbeiten dauern bis November.

PD

