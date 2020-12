BSV verlängert drei Verträge – Der Spielmacher bleibt an Bord Ante Kaleb, Kaspar Arn und Lucas Rohr spielen bis im Sommer 2023 für den BSV Bern. Reto Pfister

Ante Kaleb (links) erzielte seine Tore weiter für den BSV. Foto: Andreas Blatter

Im Sommer 2019 wechselte der kroatische Spielmacher Ante Kaleb zum BSV Bern. Er fand immer besser in seine Rolle als Führungsspieler bei den Bernern hinein, aktuell ist er mit 65 Treffern der Topskorer des Teams. Kalebs Vertrag wäre Ende Saison ausgelaufen, nun unterschrieb er für weitere zwei Jahre mit einer Option auf eine weitere Spielzeit. Und entschied sich, keines der ihm vorliegenden Angebote aus anderen Ligen anzunehmen. Kaleb wird so bis im Sommer 2023 für den BSV spielen.

Mit Kaspar Arn und Lucas Rohr haben zudem zwei Spieler ihre Verträge verlängert, die einst aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben. Arn (26) bildet zusammen mit Luca Mühlemann ein starkes Kreisläuferduo. Rohr (22) ist in den letzten zwei Jahren in die Rolle eines Abwehrspezialisten hineingewachsen, mit seiner körperlichen Präsenz ist er ein wichtiger Bestandteil des Mittelblocks in der BSV-Defensive. Auch Arn und Rohr bleiben bis 2023 bei den Bernern.