Ein Hochkaräter in Langnau – Der Spätzünder, der mit 13 gegen gestandene Männer spielte Marcus Nilsson schaffte den Durchbruch auf höchster Stufe erst mit 25 – drei Jahre später war er Ligatopskorer in Schweden. Nun hat ihn ein missglücktes Abenteuer zu den SCL Tigers geführt. Marco Oppliger

Die SCL Tigers versprechen sich viel von Marcus Nilsson. Am Freitag wird er gegen Gottéron sein Debüt geben. Foto: Christian Pfander

Ein Blick auf seine Vorgänger genügt, um die Leistung von Marcus Nilsson einzuordnen. Elias Pettersson und Ryan Lasch heissen diese – Ersterer wurde 2018/19 in der NHL zum Rookie des Jahres gewählt, Letzterer war einer der Leistungsträger in der SCB-Meistermannschaft von 2017. Nilsson also war in der vergangenen Saison Topskorer in der höchsten schwedischen Liga SHL, wie zuvor eben Lasch und Pettersson.

Am Freitag wird der Schwede nun in Freiburg seinen Einstand für die SCL Tigers geben. Ein Spieler von seinem Format beim Schlusslicht der National League, das ist gewiss eine Überraschung. «Aber mich stört das keineswegs», sagt er. «Ich bin hierhergekommen, um dem Team hoffentlich mit meinen Offensiv-Skills helfen zu können.»