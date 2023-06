Thuns Fussballerinnen steigen auf – Der späte Schuss ins Glück Thun Berner Oberland feiert gegen Sion einen 1:0-Sieg und den Aufstieg in die Women’s Super League. Der Treffer fällt in der 91. Minute. Jürg Sigel

Die Fussballerinnen vom Team Thun Berner Oberland haben sich am Samstag gegen Sion durchgesetzt. Foto: PD / Simon Boschi

2012/13 sind sie aus der höchsten Spielklasse abgestiegen. Am Samstag machen die Fussballerinnen des Frauenteams Thun Berner Oberland (TBO) vor lautstarker heimischer Kulisse die Rückkehr perfekt. Dabei hätte kein Krimiautor ein besseres Drehbuch schreiben können. Denn das Glück kommt spät, dank einer Standardsituation. Nina Schwendimann erzielt gegen Sion den herrlichen 1:0-Siegestreffer in der ersten Minute der Nachspielzeit. Yverdon nützt das 0:0 gegen Rapperswil-Jona somit nichts. Die Waadtländerinnen werden in die NLB relegiert.