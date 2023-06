Abstimmung in Heimberg – Der Souverän sagt Ja zum neuen Schulhaus Mit 1557 zu 505 Stimmen sagt die Bevölkerung von Heimberg Ja zu 10 Millionen Franken für ein neues Schulhaus an der Schulstrasse. UPDATE FOLGT

So sehen die Planenden den Schulneubau bei der unteren Au in Heimberg. Visualisierung: PD

Mit 1557 Ja (75,5 Prozent) gegen 505 Nein (24,5 Prozent) und bei einer Stimmbeteiligung von 43,6 Prozent haben die Heimberger Stimmberechtigten am Sonntag sehr deutlich grünes Licht gegeben für den Bau eines neuen Schulhauses mit Kindergärten in der Unteren Au.

Dringend benötigter Raum

«Mit diesem Neubau kann die Gemeinde der Schule den dringend notwendigen Raum zur Verfügung stellen», heisst es in einer aktuellen Mitteilung der Gemeinde. Die dreigeschossige Bauweise verdichte den zur Verfügung stehenden Baugrund optimal und strebe eine wirtschaftliche und gleichzeitig nachhaltige Lösung an.

«Mit dieser Vorlage liegt ein qualitativ gutes, zweckmässiges und wirtschaftliches Bauprojekt vor.» Gemeindepräsidentin Andrea Erni Hänni

«Das Ergebnis ist sehr erfreulich», so die zufriedene Gemeindepräsidentin Andrea Erni Hänni (SP): «Dank der guten Zusammenarbeit von Schule, Verwaltung, Behörden und Planern liegt mit dieser Vorlage ein qualitativ gutes, zweckmässiges und wirtschaftliches Bauprojekt vor, das nun realisiert werden kann. Die Schulräume werden flexibel und zeitgemäss ausgestattet, damit verschiedene Schulformen Platz finden.»

Container verschwinden

Vor dem Bezug des neuen Schulhauses mit Kindergärten im August 2025 erfolgen diesen Sommer die Totalunternehmer-Ausschreibung und das Baubewilligungsverfahren. Die Detailplanung und Realisierung sind ab Herbst 2023 bis Sommer 2025 vorgesehen.

Die Parzelle, auf der das Schulhaus gebaut werden soll, gehört der Gemeinde und liegt gegenüber der Kirche Heimberg. Sie grenzt an das Schulareal untere Au. Zurzeit stehen darauf zwei Container – es sind unterdessen sanierungsbedürftige Provisorien, in denen Kindergärten untergebracht sind. Während der Bauzeit sollen die Kindergartenkinder in Räumen des Schulhauses unterrichtet werden. Die Container verschwinden.

Rund um das neue Schulhaus ist ein grosszügiger Aussenbereich geplant.

Rund um das neue Schulhaus, das aus Beton und Holz bestehen wird, ist ein grosszügiger Aussenbereich geplant. Es gibt keinen Keller unter dem ganzen Gebäude – nur ein kleiner Teil wird unterkellert, um Kosten zu sparen. Auch eine Einstellhalle wird es nicht geben.

PD

