Von Grosshöchstetten nach Eggiwil – Der Sonne-Wirt wechselt in den Bären Erfahrene Wirtsleute zu finden, ist schwierig. Im Bären Eggiwil gelingt das, weil es 2016 in der Sonne Grosshöchstetten gebrannt hatte. Susanne Graf

Ab August wird Heinz Stucki im Gasthof Bären wirten. Foto: Marcel Bieri





«Für uns ist das ein Glücksfall», sagt Ueli Haldemann. Der Präsident der Stiftung Innovation Emmental-Napf meint die Tatsache, dass Heinz Stucki Interesse anmeldete an der Geschäftsführung des Gasthofs Bären in Eggiwil. Dieser Bewerbung ging jedoch ein Unglück voraus: 2016 zerstörte ein Brand den Dachstock in Stuckis Restaurant Sonne in Grosshöchstetten.