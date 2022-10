Gemeindeversammlung Kandergrund – Der «Sonderfall Mitholz» wurde genehmigt Die Gemeindeversammlung bewilligte Ersatzbauland für Einwohnerinnen und Einwohner, die wegen der Räumung des Munitionslagers umsiedeln müssen. Godi Huber

Das Gebiet Mitholz in der Gemeinde Kandergrund. An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am Freitagabend wurde die Teilrevision der Ortsplanung, die wegen der Räumung des ehemaligen Munitionslagers nötig geworden war, grossmehrheitlich gutgeheissen. Foto: Yvain Genevay/Tamedia

«Wow», sagte Gemeindepräsident Roman Lanz am Freitagabend, als er an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Kandergrund in den voll besetzten Saal blickte. 141 Stimmberechtigte waren gekommen, um ein ungewöhnliches Geschäft zu diskutieren. Es ging, wie so oft in den letzten Jahren, um Mitholz, wo die Räumung des ehemaligen Munitionslagers den Wegzug eines Teils der Bevölkerung über Jahre nötig macht.