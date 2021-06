Hotspot des Klimawandels – Der Sommer kommt früher am Mittelmeer Wissenschaftler warnen, dass sich der Mittelmeerraum viel schneller erwärmt als die Ozeane. Warum diese Region ein Hotspot des Klimawandels ist. Martin Läubli

Klimawandel, wachsende Städte, Tourismus: Die Ökosysteme am und im Mittelmeer sind stark durch den Menschen belastet. Küste bei Alicante an der spanischen Costa Blanca. Foto: Tono Balaguer (Imago Images)

Es liest sich wie ein Slogan einer Werbebroschüre für Ferienreisen. «Der Sommer kommt früher und dauert länger». Was wollen Mittelmeerreisende mehr. Wer die Wärme liebt, für den kann der Sommer nicht früh genug kommen. Doch der Satz stammt von Maria José López, Geografieprofessorin an der spanischen Universität in Valencia. Sie gehört zu einer Gruppe von Klimaexpertinnen und -experten, die letzte Woche davor warnten: Der Mittelmeerraum erwärmt sich im Durchschnitt dreimal stärker als die Ozeane.

Das zeigten Satellitendaten der letzten 35 Jahre. Und auf dem Festland gibt es ebenfalls räumliche Unterschiede: Im Inland und in den Bergen steigen die Temperaturen zweimal stärker als an der Küste. Der Juni, eigentlich ein Übergangsmonat vom Frühling zum Sommer, sei heute klimatisch praktisch ein Sommermonat.