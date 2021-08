Hitze und Brände in Griechenland – Der Zorn der Götter Der Sommer in Griechenland wird zum Albtraum. Aber in der grössten Not zeigt sich: Das Land hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Christiane Schlötzer

Im Dorf Pefki auf Euböa kämpfen Feuerwehrleute gegen das Feuer. Foto: Angelos Tzortzinis (AFP)

«Wir müssen die himmlischen Mächte sehr verärgert haben, um eine solche Strafe zu verdienen», schreibt die Griechin Alexandra Zotos per Mail. «Unglaublich viele Menschen stehen vor den Trümmern ihres Lebens.» Alexandra Zotos lebt auf Spetses, hier restauriert sie gerade das historische Haus ihrer Familie. Das zu den Saronischen Inseln zählende Eiland mit den tiefgrünen Pinienwäldern liegt im Argolischen Golf und ist ein beliebtes Ausflugsziel der Athener. Von ihrem Haus am Hafen kann Zotos direkt auf die gegenüberliegende Küste der nahen Halbinsel Peloponnes blicken. «Heute ist die eine Hälfte des Himmels blau, die andere von einem dicken bräunlich grauen Schleier bedeckt, und in der Mitte die Sonne als roter Ball», schreibt sie. Der geteilte Himmel: Das trifft die Lage in Griechenland ganz gut.