Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Der Sommer, in dem ein neues schwarzes Selbstbewusstsein entstand Ramponierte Plattenspieler, tropfende Lieder und ein Stück Musikgeschichte: Die Kulturwoche hat auch abseits des Gurtenfestivals einiges zu bieten.

Film

B.B. King spielt am Harlem Cultural Festival 1969. Der Dokfilm «Summer of Soul» erinnert an die prägende Konzertreihe. Foto: PD

Man nannte es das «Woodstock der Schwarzen»: Am Harlem Cultural Festival traten 1969 Nina Simone, Mahalia Jackson, B.B. King und Stevie Wonder auf. Die Dokumentation «Summer of Soul» (2021) zeigt neben vibrierenden Archivaufnahmen auch, wie in diesem Sommer ein neues schwarzes Selbstbewusstsein entstand. Allerdings verschwand das Harlem Cultural Festival, im Gegensatz zu Woodstock, weitgehend aus dem kulturellen Gedächtnis. Mit «Summer of Soul» (19.7.) beginnt das Openair des Kinos Rex. Auf dem Programm stehen weiter «The Commitments» (20.7.), «Le Havre» (21.7.) und «Romance & Cigarettes» (22.7.). (reg)

Sounds

Verstehen sich als experimentelles Rockprojekt: Blanco Teta aus Buenos Aires. Foto: PD

Alle Jahre wieder bietet das Gartenfestival im Café Kairo eine lauschige Alternative zum grossen Rummel auf dem Berner Hausberg. Auf der Bühne im lauschigen Hof und im Keller stehen heuer unter anderem Blanco Teta aus Buenos Aires mit ihrem queeren Punk, 13 Year Cicada aus Berlin bringen ihr Publikum mit Math Rock in Schwingung, und Degurutieni, eine japanische One Man Band «mit kaputten Kassettenrecordern und ramponierten Plattenspielern», vermischt Burlesque, Blues und Trash. (xen)

In dem ganzen Tohuwabohu zwischen Zirkus, Cabaret und Strassenkunst bietet das hübsche Bieler Stadtfestival Pod’Ring gerade musikalisch ein äusserst spannendes Programm: von Afrobeat über verträumten Pop, flirrende Clubmusik und ungestümen Folk. Da spielt etwa die Basler Band Malummí, die ihren Folk in schillernde Elektronika tauchen und so irgendwie tropfende Lieder schaffen. Oder die Berner Da Cruz, die zeigen, wie man eklektischen Pop, Afro-Beat und Krautrock zu hellen und doch kraftvollen Protestsongs vermengt. Die Neuenburger Flexfab & Ziller Bas wiederum verdrahten globale Bassmusik mit afrikanischen Grooves, Trap mit Polyrhythmik und schaffen so die Clubmusik der Zukunft. Oder wie wäre es mit Highlife Funk aus Ghana? FRA! schaffen eine sehr tanzbare Musik aus Afrobeat, Afrofunk mit einer Prise Rock. Ab in Biels Gassen.

Kunst

Die Skulptur «Global Wiring» (2022) als Installation in Verbier. Foto: Fragmentin

Stromleitungen, Glasfaserkabel und Wasserrohre: Die Infrastruktur unserer digitalen Gesellschaft erreicht heute auch die Berge. Welche archäologischen Überreste davon werden zukünftige Generationen im Untergrund finden? Diese Frage stellt sich das junge Lausanner Kollektiv Fragmentin in der Ausstellung «Fiktionen im Untergrund». Für ihre Arbeit wurde Fragmentin mit dem Kunstpreis des Schweizer Alpen-Clubs ausgezeichnet. Das Kollektiv erforscht seit einigen Jahren die Auswirkungen von Klimaveränderungen und grossen Infrastrukturprojekten auf die Berglandschaft. Ihre Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle von Kunst, Design und Technik. (xen)

