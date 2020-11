Barometer der Coolness – Der Small Talk der Woche Was Sie jetzt fürs Homeoffice brauchen und was für draussen. Aleksandra Hiltmann

Sie wollen

Video: Annabelle

#ichwill – dieser Hashtag geht in Deutschland viral, und auch die Schweiz hat nun ein Video dazu, veröffentlicht vom Magazin «Annabelle». Melanie Winiger, Taminique, Steffi Buchli, Anna Rosenwasser, Luna Wedler – sie alle fordern: mehr Frauen an Spitzen von Unternehmen, mehr Frauen in Geschäftsleitungen. Wieso? Weil es viel zu wenige gibt, und zwar nicht, weil sie nicht wollen. Also los, liebe Unternehmen und lieber Bundesrat! Alle anderen: Video teilen.

Umarme den Regen!

Foto: Rainkiss

Mit den Unisex-Ponchos von Rainkiss wünscht man sich sogar, dass es draussen regnet. Weiche, kräftige und wilde Farben gegen Herbstödnis, und das erst noch aus 100 Prozent recyceltem Polyester. Mach auf die Schleusen!